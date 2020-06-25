Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами масового знищення рослинного світу, зокрема лісів у регіоні. За даними прокурорів, це, імовірно, призвело до стихійного лиха на території Івано-Франківської та інших областей.

Провадження щодо вирубки лісів на Прикарпатті

Кримінальне провадження прокуратура Івано-Франківської області розпочала за матеріалами СБУ. Останні, зі свого боку, оприлюднили численні факти незаконної порубки лісу. І це призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Івано-Франківської області.

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Правоохоронці, зокрема, встановили , що у червні 2020 року на території Прикарпаття випала понаднормова кількість опадів, внаслідок чого:

загинули 3 особи,

підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків,

зруйновано 150 кілометрів доріг і 90 мостів,

пошкоджено 586 доріг і 169 мостів,

знищено 4146 метри берегоукріплення.

За версією слідства виникнення цих опадів, ймовірно, стало можливим внаслідок:

масового знищення об’єктів рослинного світу,

порубки лісів,

неналежного здійснення лісогосподарської діяльності,

невиконання заходів з охорони навколишнього природного середовища з боку посадовців.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу СБУ в області. Про хід розслідування пообіцяли повідомити додатково.

У прокуратурі додають, що за 5 місяців 2020 року за фактами порушень у сфері охорони природних ресурсів:

розпочато 94 кримінальні провадження,

до суду скеровано 36 обвинувальних актів,

заявлено позови про відшкодування збитків на загальну суму 5,1 мільйона гривень.

Зауважимо, за словами українського прем'єра Дениса Шмигаля причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися. Він додав, що через це потоки води накрили вулиці міст та сіл, зокрема й Прикарпаття.Прем’єр зазначив також, що вирубка лісу за останні п’ять років скоротилася на 20%. Також в Івано-Франківській області працює електронне чіпування. А у майбутньому проводитимуть аудит усіх лісів – президент підписав відповідний закон.

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