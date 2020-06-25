Повінь на Заході України: прокуратура відкрила справу щодо знищення лісу
Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами масового знищення рослинного світу, зокрема лісів у регіоні. За даними прокурорів, це, імовірно, призвело до стихійного лиха на території Івано-Франківської та інших областей.
Провадження щодо вирубки лісів на Прикарпатті
Кримінальне провадження прокуратура Івано-Франківської області розпочала за матеріалами СБУ. Останні, зі свого боку, оприлюднили численні факти незаконної порубки лісу. І це призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Івано-Франківської області.
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Правоохоронці, зокрема, встановили , що у червні 2020 року на території Прикарпаття випала понаднормова кількість опадів, внаслідок чого:
- загинули 3 особи,
- підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків,
- зруйновано 150 кілометрів доріг і 90 мостів,
- пошкоджено 586 доріг і 169 мостів,
- знищено 4146 метри берегоукріплення.
За версією слідства виникнення цих опадів, ймовірно, стало можливим внаслідок:
- масового знищення об’єктів рослинного світу,
- порубки лісів,
- неналежного здійснення лісогосподарської діяльності,
- невиконання заходів з охорони навколишнього природного середовища з боку посадовців.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу СБУ в області. Про хід розслідування пообіцяли повідомити додатково.
У прокуратурі додають, що за 5 місяців 2020 року за фактами порушень у сфері охорони природних ресурсів:
- розпочато 94 кримінальні провадження,
- до суду скеровано 36 обвинувальних актів,
- заявлено позови про відшкодування збитків на загальну суму 5,1 мільйона гривень.
Зауважимо, за словами українського прем'єра Дениса Шмигаля причиною повеней та затоплень на Прикарпатті стала критична кількість опадів, з якою ліси не змогли впоратися. Він додав, що через це потоки води накрили вулиці міст та сіл, зокрема й Прикарпаття.Прем’єр зазначив також, що вирубка лісу за останні п’ять років скоротилася на 20%. Також в Івано-Франківській області працює електронне чіпування. А у майбутньому проводитимуть аудит усіх лісів – президент підписав відповідний закон.
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Негода на Заході України: головне
- Негода тут тривала упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа.
- Найбільше від затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- Через наслідки негоди на Прикарпаття прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник МВС Арсен Аваков.
- Згодом сюди прилетів перший гелікоптер з допомогою.
- Кабінет Міністрів вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.