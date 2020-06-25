Наводнение на Западе Украины: прокуратура открыла дело по уничтожению леса
Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира, в частности лесов в регионе. По данным прокуроров, это, вероятно, привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей.
Производство по вырубке лесов на Прикарпатье
Уголовное производство прокуратура Ивано-Франковской области начала по материалам СБУ. Последние, со своей стороны, опубликовали многочисленные факты незаконной порубки леса. И это привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.
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Правоохранители, в частности, установили , что в июне 2020 года на территории Прикарпатья выпала сверхурочная количество осадков, в результате чего:
- погибли 3 человека,
- подтоплено более 10 тысяч жилых домов,
- разрушено 150 километров дорог и 90 мостов,
- повреждено 586 дорог и 169 мостов,
- уничтожено 4146 метра берегоукрепления.
По версии следствия возникновения этих осадков, вероятно, стало возможным вследствие:
- массового уничтожения объектов растительного мира,
- порубки лесов,
- ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности,
- невыполнение мер по охране окружающей природной среды со стороны должностных лиц.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу СБУ в области. О ходе расследования пообещали сообщить дополнительно.
В прокуратуре добавляют, что за 5 месяцев 2020 года по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов:
- начато 94 уголовных производства,
- в суд направлено 36 обвинительных актов,
- заявлены иски о возмещении убытков на общую сумму 5,1 миллиона гривен.
Заметим, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стала критическая количество осадков, с которым леса не смогли справиться. Он добавил, что из-за этого потоки воды накрыли улицы городов и сел, в том числе и Прикарпатья.Премьер отметил также, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%. Также в Ивано-Франковской области работает электронное чипирование. А в будущем будут проводить аудит всех лесов – президент подписал соответствующий закон.
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Непогода на Западе Украины: главное
- Непогода здесь продолжалась в течение 22 – 23 июня и частично 24 числа.
- Больше всего от затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. До 29 городов и сел нет подъезда.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- Из-за последствий непогоды на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмигаль и глава МВД Арсен Аваков.
- Впоследствии сюда прилетел первый вертолет с помощью.
- Кабинет Министров уже выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.