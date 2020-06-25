Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира, в частности лесов в регионе. По данным прокуроров, это, вероятно, привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей.

Производство по вырубке лесов на Прикарпатье

Уголовное производство прокуратура Ивано-Франковской области начала по материалам СБУ. Последние, со своей стороны, опубликовали многочисленные факты незаконной порубки леса. И это привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

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Правоохранители, в частности, установили , что в июне 2020 года на территории Прикарпатья выпала сверхурочная количество осадков, в результате чего:

погибли 3 человека,

подтоплено более 10 тысяч жилых домов,

разрушено 150 километров дорог и 90 мостов,

повреждено 586 дорог и 169 мостов,

уничтожено 4146 метра берегоукрепления.

По версии следствия возникновения этих осадков, вероятно, стало возможным вследствие:

массового уничтожения объектов растительного мира,



порубки лесов,



ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности,



невыполнение мер по охране окружающей природной среды со стороны должностных лиц.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу СБУ в области. О ходе расследования пообещали сообщить дополнительно.

В прокуратуре добавляют, что за 5 месяцев 2020 года по фактам нарушений в сфере охраны природных ресурсов:

начато 94 уголовных производства,

в суд направлено 36 обвинительных актов,

заявлены иски о возмещении убытков на общую сумму 5,1 миллиона гривен.

Заметим, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стала критическая количество осадков, с которым леса не смогли справиться. Он добавил, что из-за этого потоки воды накрыли улицы городов и сел, в том числе и Прикарпатья.Премьер отметил также, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%. Также в Ивано-Франковской области работает электронное чипирование. А в будущем будут проводить аудит всех лесов – президент подписал соответствующий закон.

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