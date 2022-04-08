Луиджи Ди Майо подчеркнул, что Италия поддерживает дипломатическое урегулирование и делает все возможное, чтобы блокировать возможность России финансировать свою армию.

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Италия готова обеспечить безопасность

Глава МИД Италии подчеркнул, что Италия работает над безопасностью собственного государства и достижением мира в Украине. Кроме того, страна верит в роль Турции в переговорном процессе.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы наконец найти решение, цель, которой можно достичь с помощью мирной конференции, которую мы продвигаем. Это было бы началом процесса прекращения боевых действий. Италия готова играть роль гаранта: мы поддерживаем переговоры и твердо верим в роль Турции,

– заявил Ди Майо.

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