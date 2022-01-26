Италия готова отправить свои войска в Восточную Европу

Италия будет активно участвовать в усилении восточного фланга НАТО. Об этом Лоренцо Гуэрини заявил 26 января.

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Министр отметил, что Италия усилила своими современными самолетами авиационную базу НАТО в Румынии, расположенную почти на границе с Украиной.

Кроме того, чиновник отметил, что командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на территории Украины. Если уровень угроза не снизится, то в нем примут участие и итальянские военнослужащие.

Подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия,

– сказал Гуэрини.

Он отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому приоритетом является конструктивный диалог.

НАТО отправляет технику в Восточную Европу

На фоне возможной эскалации НАТО 24 января решило отправить свои истребители и корабли в Восточную Европу. К этому присоединятся Испания, Франция, Нидерланды, Дания и Литва.

Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что боевые подразделения в Украине размещать не будут. По мнению политика, Кремль может сдерживать усиление военного присутствия в Восточной Европе.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Полный текст публикации посольства Украины в Италии в фейсбуке:

26 января этого года министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что итальянское правительство готово более активно приобщиться к разрешению ситуации, возникшей в связи с обострением на украинско-российской границе. "Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг, и Италия будет брать в этом процессе активную роль", – сообщил министр.

В частности, Гуэрини отметил, что современными итальянскими самолетами была усилена авиационная база НАТО в Румынии, расположенная почти на границе с Украиной. Кроме этого, министр отметил, что командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе с участием итальянских военнослужащих, и в случае, если кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточноевропейский регион.

При этом министр отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, а поэтому приоритетом остается конструктивный диалог. "При этом, подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – отметил Гуэрини.