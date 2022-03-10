Санкции Запада уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков. Теперь и экспорт энергоносителей испытывает удар.

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Итальянская группа Eni остановила закупку нефти в России

Eni остановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России,

– говорится в комментарии компании от 9 марта.

К слову, Eni заморозила совместный бизнес с группой "Роснефть" еще после санкций 2014 года, но имеет долгосрочные газовые контракты с "Газпромом". Так что в компании заверили, что будут следить за ситуацией (можно это воспринимать как намек на возможные дальнейшие ограничения).

Следует знать: крупнейшим акционером Eni является Италия как государств. Неделю назад компания заявила, что продаст свою долю в газопроводе, который доставляет российский газ в Турцию.

Напомним:

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти и других энергоносителей из России.

А в ЕС объявили о решении постепенно избавиться от зависимости от российских источников энергии, включая газ.

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