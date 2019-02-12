Итальянские фермеры вылили на проезжую часть тысячи тонн молока: видео

На Сардинии (Италия) фермеры показательно вылили на проезжую часть тысячи тонн овечьего молока. Так крестьяне протестуют против низких закупочных цен на сырье.

Они требуют повысить их с 50 евроцентов за литр до 70-ти, говорится на сайте Euronews.

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Фермеры отмечают, что будут уничтожать продукцию, пока не примут их требования.

Или ситуация изменится, или мы будем продолжать выливать молоко. Продавать по таким низким ценам мы не собираемся. Цена на нашу продукцию не была такой низкой еще с 70-х годов,

– прокомментировал один из протестантов.

Фермеры и пастухи останавливали грузовики и разливали молоко на шоссе в районе Порто Торрес на севере острова.

Протесты распространяются по всему острову Сардиния. Здесь разводят больше всего овец в стране. На каждого жителя приходится по два животных. С их молока производят популярный овечий сыр на Апеннинах.