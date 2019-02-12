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      Італійські фермери вилили на проїжджу частину тисячі тонн молока: відео

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      Італійські фермери вилили на проїжджу частину тисячі тонн молока
      Італійські фермери вилили на проїжджу частину тисячі тонн молока / twitter.com/Ruptly

      На Сардинії (Італія) фермери показово вилили на проїжджу частину тисячі тонн овечого молока. Так селяни протестують проти низьких закупівельних цін на сировину.

      Вони вимагають підвищити їх з 50 євроцентів за літр до 70-ти, йдеться на сайті Euronews.

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      Фермери наголошують, що будуть знищувати продукцію, поки не пристануть на їхні вимоги. 

      Або ситуація зміниться, або ми будемо продовжувати виливати молоко. Продавати за такими низькими цінами ми не збираємося. Ціна на нашу продукцію не була такою низькою ще з 70-х років,
      – прокоментував один із протестантів.

      Фермери та пастухи зупиняли вантажівки і розливали молоко на шосе в районі Порто Торрес на півночі острова.

      Протести поширюють по всьому острові Сардинія. Тут розводять найбільше овець у країні. На кожного жителя припадає по дві тварини. З їхнього молока виробляють популярний овечий сир на Апеннінах.

      blog_ava
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      Теги: Протести Ціни
      Джерело: 24 канал
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