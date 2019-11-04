12:03
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости недвижимости

      Итальянские традиции в украинском жилом комплексе

       
      Итальянские традиции в украинском жилом комплексе

      На столичной Оболони появится жилой комплекс, аналогов которому в столице нет.

      "Итальянский квартал" – это более 6 гектаров зеленой зоны, на которых строится четырнадцать четырехэтажных дома комфорт-класса с сохранением архитектурной целостности.

      Светлые фасады, которые гармонично вписываются в природный ландшафт и создают уютную атмосферу. Двор, утопающий в зелени и цветах, а дети играют на новеньких площадках в тени вековых деревьев. На территории уже возводят собственный детский сад. Спортивным и зонам отдыха в комплексе отведена особая роль. Ведь "Итальянский квартал" создается по принципу "дом – это место для отдыха и релакса", а дом не заканчивается за дверью собственной квартиры.

      Именно поэтому для безопасности жителей вся территория комплекса будет закрытой с видеонаблюдением и патрулированием службы охраны 24/7. Охрана будет пускать посторонних только после предупреждения жителей ЖК.

      Жилой комплекс в лучших итальянских традициях окружен водоемами Днепра, заливом Верблюд и озером Редькино или, как его больше знают киевляне – Министеркой. Поэтому, и летом, и зимой здесь будет чем заниматься с детьми.

      Отдельного внимания заслуживают террасы на первых этажах домов. В "Итальянском квартале" будут уникальные квартиры с собственной террасой от 24 кв.м до 47 кв.м. Здесь можно создать полноценные площадки для отдыха, спорта и даже работы.

      В свою очередь, застройщик позаботился об инфраструктуре. Поэтому на первом этаже одного из домов будут аптеки, кафе, клиники семейной медицины и салоны красоты, чтобы жители квартала могли рационально использовать свое время, а не тратить его на дорогу.

      Квартиры застройщик сдает без отделки с индивидуальными котлами и счетчиками в каждой квартире. Есть возможность оформления беспроцентной рассрочки от компании-застройщика "Киевгорстрой" и кредитования банков-партнеров.

      Теги: Итальянский квартал Новости недвижимости
      Комментарии
      Комментарии

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук