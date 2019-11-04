Итальянские традиции в украинском жилом комплексе

На столичной Оболони появится жилой комплекс, аналогов которому в столице нет.

"Итальянский квартал" – это более 6 гектаров зеленой зоны, на которых строится четырнадцать четырехэтажных дома комфорт-класса с сохранением архитектурной целостности.

Светлые фасады, которые гармонично вписываются в природный ландшафт и создают уютную атмосферу. Двор, утопающий в зелени и цветах, а дети играют на новеньких площадках в тени вековых деревьев. На территории уже возводят собственный детский сад. Спортивным и зонам отдыха в комплексе отведена особая роль. Ведь "Итальянский квартал" создается по принципу "дом – это место для отдыха и релакса", а дом не заканчивается за дверью собственной квартиры.

Именно поэтому для безопасности жителей вся территория комплекса будет закрытой с видеонаблюдением и патрулированием службы охраны 24/7. Охрана будет пускать посторонних только после предупреждения жителей ЖК.

Жилой комплекс в лучших итальянских традициях окружен водоемами Днепра, заливом Верблюд и озером Редькино или, как его больше знают киевляне – Министеркой. Поэтому, и летом, и зимой здесь будет чем заниматься с детьми.

Отдельного внимания заслуживают террасы на первых этажах домов. В "Итальянском квартале" будут уникальные квартиры с собственной террасой от 24 кв.м до 47 кв.м. Здесь можно создать полноценные площадки для отдыха, спорта и даже работы.

В свою очередь, застройщик позаботился об инфраструктуре. Поэтому на первом этаже одного из домов будут аптеки, кафе, клиники семейной медицины и салоны красоты, чтобы жители квартала могли рационально использовать свое время, а не тратить его на дорогу.

Квартиры застройщик сдает без отделки с индивидуальными котлами и счетчиками в каждой квартире. Есть возможность оформления беспроцентной рассрочки от компании-застройщика "Киевгорстрой" и кредитования банков-партнеров.