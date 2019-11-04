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      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини нерухомості

      Італійські традиції в українському житловому комплексі

       
      Італійський квартал Київ, Оболонь – особливості ЖК Італійський квартал

      На столичній Оболоні з'явиться житловий комплекс, аналогів якому у столиці немає.

      "Італійский квартал" це понад 6 гектарів зеленої зони, на якій зводиться чотирнадцять чотириповерхових будинка комфорт-класу із збереженням архітектурної цілісності.

      Світлі фасади, що гармонійно вписуються у природний ландшафт і створюють затишну атмосферу. Подвір’я, що потопає у зелені та квітах, а діти грають на новеньких майданчиках в тіні вікових дерев. На території вже зводять власний дитячий садочок. Спортивним та зонам відпочинку у комплексі відведена особлива роль. Адже "Італійський квартал" створюється за принципом "дім  це місце для відпочинку та релаксу", а дім не закінчується за дверима власної квартири.

      Саме тому для безпеки жителів уся територія комплексу буде закритою із відеоспостереженням і патрулюванням служби охорони 24/7. Охорона пускатиме сторонніх тільки за попередженням мешканців ЖК.

      Житловий комплекс в кращих італійських традиціях оточений водоймами Дніпра, затоки Верблюд та озера Редькіне або ж, як його більше знають кияни Міністерки. Тож, і влітку, і взимку тут буде, чим займатися із дітьми.

      Окремої уваги заслуговують тераси на перших поверхах будинків. В "Італійському кварталі" будуть унікальні квартири з власною терасою від 24 кв.м до 47 кв.м. Тут можна створити повноцінні майданчики для відпочинку, спорту і навіть роботи.

      У свою чергу, забудовник подбав про інфраструктуру. Тому на першому поверсі одного з будинків будуть аптеки, кав'ярні, клініки сімейної медицини та салони краси, аби мешканці кварталу могли раціонально використовувати свій час, а не витрачали його на дорогу.

      Квартири забудовник здає без оздоблення із індивідуальними котлами та лічильниками в кожній квартирі. Є можливість оформлення безвідсоткової розстрочки від компанії-забудовника "Київміськбуд" та кредитування банків-партнерів.

      Теги: Італійський квартал Новини нерухомості
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