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      Итальянский депутат сделал предложение любимой во время заседания парламента: видео

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      Флавио Ди Муро сделал предложение любимой во время заседания итальянского парламента / rivieratime.news

      В Италии депутат Флавио Ди Муро сделал своей возлюбленной предложение выйти замуж прямо посреди заседания парламента. Для этого он попросил слово для выступления во время рассмотрения законопроекта о борьбе с последствиями землетрясений.

      После обращения к своей любимой депутат показал кольцо, в то время его коллеги громко аплодировали, сообщает издание ANSA.

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      Слишком часто мы забываем истинные ценности, людей, которые любят нас, которых любим мы. Я жалею, что прервал работу палаты, но попрошу понять меня, ведь для меня это особый день. Элиза, ты выйдешь за меня?
      – сказал Ди Муро.

      К слову, Элиза во время речи своего любимого присутствовала в зале заседаний. Ее утвердительный ответ второй раз за несколько секунд заставил итальянских депутатов аплодировать.

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      Автор: Василий Денисюк
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