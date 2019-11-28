Итальянский депутат сделал предложение любимой во время заседания парламента: видео

В Италии депутат Флавио Ди Муро сделал своей возлюбленной предложение выйти замуж прямо посреди заседания парламента. Для этого он попросил слово для выступления во время рассмотрения законопроекта о борьбе с последствиями землетрясений.

После обращения к своей любимой депутат показал кольцо, в то время его коллеги громко аплодировали, сообщает издание ANSA.

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Слишком часто мы забываем истинные ценности, людей, которые любят нас, которых любим мы. Я жалею, что прервал работу палаты, но попрошу понять меня, ведь для меня это особый день. Элиза, ты выйдешь за меня?

– сказал Ди Муро.

К слову, Элиза во время речи своего любимого присутствовала в зале заседаний. Ее утвердительный ответ второй раз за несколько секунд заставил итальянских депутатов аплодировать.

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