Італійський депутат освідчився коханій під час засідання парламенту: емоційне відео
В Італії депутат Флавіо Ді Муро зробив своїй коханій пропозицію вийти заміж просто посеред засідання парламенту. Для цього він попросив слово для виступу під час розгляду законопроєкту про боротьбу з наслідками землетрусів.
Після звернення до своєї коханої депутат показав обручку, у той час його колеги гучно аплодували, повідомляє видання ANSA.
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Занадто часто ми забуваємо справжні цінності, людей, які люблять нас, яких любимо ми. Я шкодую, що перервав роботу палати, але попрошу зрозуміти мене, адже для мене це особливий день. Елізо, ти вийдеш за мене?
– сказав Ді Муро.
До слова, Еліза під час промови свого коханого була присутньою у залі засідань. Її ствердна відповідь вдруге за кілька секунд змусила італійських депутатів аплодувати.
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