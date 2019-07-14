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      Військові неочікувано зробили пропозицію своїм коханим: захопливе відео

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      У Житомирі семеро солдатів-десантників зробили пропозиції своїм коханим прямісінько під час військової присяги.

      Дівчата про такий сюрприз навіть не здогадувалась, тому емоції переповнювали. 

      Вражає! Військовий зробив пропозицію своїй коханій просто на плацу: фото та відео

      "Я сказала "так". Хвилювалась, тому що сказали мені привітання придумати. Я переживала, повторяла", – сказала наречена Єлизавета Процюк.

      житомир
      Освідчення під час присяги / Фото 1.zt.ua

      житомир
      Дівчата не здогадувались про такий сюрприз / Фото 1.zt.ua

      пропозиція Житомир
      Військовий освідчився під час присяги

      освідчення житомир
      Неочікувана пропозиція коханій

      Зовсім скоро хлопці поїдуть до своїх військових частин. Командири розповіли, що відбирали солдат дуже ретельно.

      "Різниці фактично між військовослужбовцями сухопутних військ і нашими немає, але є лише один елемент – спуск по адаптеру чи здійснення парашутного стрибка. Це той елемент, який потребує посиленої морально-психологічної підготовки. Саме цим ми з ними і займаємося в основному", – розповів заступник командувача Десантно-штурмових військ Олександр Пухальський.

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      Теги: Новини України Новини Житомира Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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