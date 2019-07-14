Військові неочікувано зробили пропозицію своїм коханим: захопливе відео

У Житомирі семеро солдатів-десантників зробили пропозиції своїм коханим прямісінько під час військової присяги.

Дівчата про такий сюрприз навіть не здогадувалась, тому емоції переповнювали.

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"Я сказала "так". Хвилювалась, тому що сказали мені привітання придумати. Я переживала, повторяла", – сказала наречена Єлизавета Процюк.



Освідчення під час присяги / Фото 1.zt.ua



Дівчата не здогадувались про такий сюрприз / Фото 1.zt.ua



Військовий освідчився під час присяги



Неочікувана пропозиція коханій

Зовсім скоро хлопці поїдуть до своїх військових частин. Командири розповіли, що відбирали солдат дуже ретельно.

"Різниці фактично між військовослужбовцями сухопутних військ і нашими немає, але є лише один елемент – спуск по адаптеру чи здійснення парашутного стрибка. Це той елемент, який потребує посиленої морально-психологічної підготовки. Саме цим ми з ними і займаємося в основному", – розповів заступник командувача Десантно-штурмових військ Олександр Пухальський.