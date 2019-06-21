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      Військовий зробив пропозицію своїй коханій просто на плацу: фото та відео

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      Військовий Василь Дроздюк нещодавно повернувся з війни, а його кохана Ірина працює у частині військовим кухарем. Від знайомства минуло лише два тижні, та Василь зрозумів одразу – хоче, аби вона була його дружиною.

      Щоб вразити жінку, він вирішив освідчитися їй перед усією артилерійською бригадою у Тернополі. Оскільки обоє – військові, чоловік пропонував свою руку і серце просто на плацу.

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      Перед пропозицією Василь Дроздюк хвилювався, хоча є досвідченим військовим – побував в найгарячіших точках на Донбасі.

      Військовий зробив пропозицію коханій на плацу
      Військовий зробив пропозицію коханій на плацу

      Йому – 45, Ірині – 47, обоє давно розлучені і мають дорослих дітей. Ірина та Василь зізнаються – сподобались одне одному з першого погляду і все закрутилось дуже швидко. Пропозиція пролунала після двох тижнів зустрічань.

      Церемонію освідчення закоханий наречений організував менш, ніж за добу. Як розповіла начальниця клубу військової частини Юлія Шкугра, увечері перед цим днем Василь близько 20-ої години тільки купив обручку, зранку йому принесли квіти на КПП.

      Василь Дроздюк та його наречена Ірина
      Василь Дроздюк та його наречена Ірина

      Колеги і командир частини запевняють – весілля влаштують просто у частині. Принаймні, все необхідне для цього є – і оркестр, і тамада, і навіть їдальня, як нічим не гірша за ресторан.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Тернопіль Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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