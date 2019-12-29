Итальянский лоукостер Ernest прекращает все полеты с 13 января
Национальное агентство по гражданской авиации Италии ENAC останавливает действие лицензии авиакомпании Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.
Ernest Airlines остановили лицензию
В сообщении ENAC говорится, что решение о прекращении лицензии Ernest Airlines приняли на основании положений Регламента ЕС 1008 от 2008 года (об общих правилах предоставления воздушных услуг в Европейском Союзе).
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Заметим, такие санкции к авиаперевозчику не связаны с безопасностью полетов. Именно поэтому запрет осуществлять рейсы начинает действовать не мгновенно, а с отсрочкой почти до середины января 2020 года.
Таким образом итальянцы решили защитить интересы пассажиров, которые заранее приобрели билеты на праздничный период Нового года и Рождества.
- На сайте лоукостера билеты все еще можно приобрести на рейсы до 13 января.
Важно: если Ernest Airlines докажет, что согласовал свою деятельность с правилами ЕС, лицензию могут восстановить.
Какие рейсы осуществляет Ernest Airlines из и в Украину
Ernest является популярным среди украинцев авиационным лоукостером, который соединяет 4 украинских города с рядом городов в Италии. В частности, самолеты авиакомпании летают:
- Из Киева в Милан (аэропорт Бергамо).
- Из Киева в Милан (аэропорт Мальпенса).
- Из Киева в Рим.
- Из Киева в Неаполь.
- Из Киева в Болонье.
- Со Львова в Венецию.
- Со Львова в Милан (аэропорт Бергамо)
- Со Львова в Рим.
- Со Львова в Неаполь.
- Из Одессы в Рим.
- Из Харькова в Рим.
- Из Харькова в Милан.
15 декабря стало известно, что итальянская авиакомпания Ernest Airlines остановит полеты по маршрутам Киев – Генуя, Харьков – Рим и Харьков – Милан на зимний сезон 2019 – 2020 из-за снижения пассажиропотока.
Что известно про Ernest Airlines?Компанию основала в 2015 году группа швейцарских и итальянских инвесторов. Сертификат европейского авиаперевозчика получили 11 апреля 2017 года. Почти все рейсы перевозчик осуществляет между Италией, Албанией, Украина, Румынией и Испанией. В Украине работает с декабря 2017 года.