Італійський лоукостер Ernest припиняє всі польоти з 13 січня

Національне агентство з цивільної авіації Італії ENAC зупиняє дію ліцензії авіакомпанії Ernest Airlines на перевезення пасажирів та вантажів із 13 січня 2020 року.

Ernest Airlines зупинили ліцензію

У повідомленні ENAC мовиться, що рішення про припинення ліцензії Ernest Airlines ухвалили на підставі положень Регламенту ЄС 1008 від 2008 року (про загальні правила надання повітряних послуг у Європейському Союзі).

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Зауважимо, такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси починає діяти не миттєво, а з відтермінуванням майже до середини січня 2020 року.

У такий спосіб італійці вирішили захистити інтереси пасажирів, які заздалегідь придбали квитки на святковий період Нового року та Різдва.

На сайті лоукостера квитки все ще можна придбати на рейси до 13 січня.

Важливо: якщо Ernest Airlines доведе, що узгодив свою діяльність із правилами ЄС, ліцензію можуть відновити.

Які рейси здійснює Ernest Airlines з та до України

Ernest є популярним серед українців авіаційним лоукостером, який поєднує 4 українських міста з низкою міст в Італії. Зокрема, літаки авіакомпанії літають:

З Києва до Мілана (аеропорт Бергамо).

З Києва до Мілана (аеропорт Мальпенса).

З Києва до Риму.

З Києва до Неаполя.

З Києва до Болоньї.

Зі Львова до Венеції.

Зі Львова до Мілана (аеропорт Бергамо)

Зі Львова до Риму.

Зі Львова до Неаполя.

З Одеси до Риму.

З Харкова до Риму.

З Харкова до Мілана.

15 грудня стало відомо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines зупинить польоти за маршрутами Київ – Генуя, Харків – Рим і Харків – Мілан на зимовий сезон 2019 – 2020 років через зниження пасажиропотоку.

Що відомо про Ernest Airlines?Компанію заснувала у 2015 році група швейцарських та італійських інвесторів. Сертифікат європейського авіаперевізника здобули 11 квітня 2017 року. Майже всі рейси перевізник здійснює між Італією, Албанією, Україною, Румунією та Іспанією. В Україні працює з грудня 2017.