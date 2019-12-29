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      Італійський лоукостер Ernest припиняє всі польоти з 13 січня

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      Авіакомпанії Ernest Airlines зупинили дію ліцензії / censor.net

      Національне агентство з цивільної авіації Італії ENAC зупиняє дію ліцензії авіакомпанії Ernest Airlines на перевезення пасажирів та вантажів із 13 січня 2020 року.

      Ernest Airlines зупинили ліцензію

      У повідомленні ENAC мовиться, що рішення про припинення ліцензії Ernest Airlines ухвалили на підставі положень Регламенту ЄС 1008 від 2008 року (про загальні правила надання повітряних послуг у Європейському Союзі).

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      Зауважимо, такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси починає діяти не миттєво, а з відтермінуванням майже до середини січня 2020 року.

      У такий спосіб італійці вирішили захистити інтереси пасажирів, які заздалегідь придбали квитки на святковий період Нового року та Різдва.

      • На сайті лоукостера квитки все ще можна придбати на рейси до 13 січня.

      Важливо: якщо Ernest Airlines доведе, що узгодив свою діяльність із правилами ЄС, ліцензію можуть відновити.

      Які рейси здійснює Ernest Airlines з та до України

      Ernest є популярним серед українців авіаційним лоукостером, який поєднує 4 українських міста з низкою міст в Італії. Зокрема, літаки авіакомпанії літають:

      • З Києва до Мілана (аеропорт Бергамо).
      • З Києва до Мілана (аеропорт Мальпенса).
      • З Києва до Риму.
      • З Києва до Неаполя.
      • З Києва до Болоньї.
      • Зі Львова до Венеції.
      • Зі Львова до Мілана (аеропорт Бергамо)
      • Зі Львова до Риму.
      • Зі Львова до Неаполя.
      • З Одеси до Риму.
      • З Харкова до Риму.
      • З Харкова до Мілана.

      15 грудня стало відомо, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines зупинить польоти за маршрутами Київ – Генуя, Харків – Рим і Харків – Мілан на зимовий сезон 2019 – 2020 років через зниження пасажиропотоку.

      Що відомо про Ernest Airlines?Компанію заснувала у 2015 році група швейцарських та італійських інвесторів. Сертифікат європейського авіаперевізника здобули 11 квітня 2017 року. Майже всі рейси перевізник здійснює між Італією, Албанією, Україною, Румунією та Іспанією. В Україні працює з грудня 2017.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Транспорт Мандруючи світом
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