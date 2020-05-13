Итоговый выпуск новостей с 18: 00: изменения для ФЛП. Второй этап выхода из карантина

В итоговом выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 18:00 – в ВРУ приняли решение, которое позволит ФЛП не платить единый социальный взнос за те месяцы, в которые они не получили прибыли. Если в течение 10 дней от 11 мая количество новых заболевших не будет увеличиваться, а число тех, кто выздоровел, будет расти, с 22 мая могут заработать спортивные центры, в школы вернутся некоторые ученики.

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