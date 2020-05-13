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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Підсумковий випуск новин з 18:00: Зміни для ФОПів. Другий етап виходу з карантину

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 13 травня станом на 18:00 – у ВРУ ухвалили рішення, яке дозволить ФОПам не платити єдиний соціальний внесок за ті місяці, у яких вони не отримали прибутку. Якщо протягом 10 днів від 11 травня кількість нових хворих не буде збільшуватися, а число тих, хто одужав, зростатиме, з 22 травня можуть запрацювати спортивні центри, до школи повернуться деякі учні.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні за минулу добу зареєстрували ще 402 випадки коронавірусу. При цьому одужала рекордна кількість людей – 343, а померло – 14.

Українцям заборонили їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами. Відповідну постанову ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні.

На Донбасі один український захисник отримав осколкове поранення на Луганщині. Усього бойовики відкривали вогонь 5 разів.

США відмовляться від російських апаратів ШВЛ після того, як російські апарати "Авента-М" спричинили пожежі у лікарнях.

Після пом'якшення карантину у Південній Кореї знову зафіксували спалах коронавірусу, там захворіли ще 119 людей.

У Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

В РНБО вже ухвалили рішення щодо продовження заборони російських соцмереж. Про це заявив секретар РНБО Олесій Данілов у коментарі журналістам"Радіо Свобода".

Автор: Кароліна Король
Теги: Верховна Рада ФОПи Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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