Підсумковий випуск новин з 18:00: Зміни для ФОПів. Другий етап виходу з карантину

У підсумковому випуску новин за 13 травня станом на 18:00 – у ВРУ ухвалили рішення, яке дозволить ФОПам не платити єдиний соціальний внесок за ті місяці, у яких вони не отримали прибутку. Якщо протягом 10 днів від 11 травня кількість нових хворих не буде збільшуватися, а число тих, хто одужав, зростатиме, з 22 травня можуть запрацювати спортивні центри, до школи повернуться деякі учні.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні за минулу добу зареєстрували ще 402 випадки коронавірусу. При цьому одужала рекордна кількість людей – 343, а померло – 14. Українцям заборонили їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами. Відповідну постанову ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні. На Донбасі один український захисник отримав осколкове поранення на Луганщині. Усього бойовики відкривали вогонь 5 разів. США відмовляться від російських апаратів ШВЛ після того, як російські апарати "Авента-М" спричинили пожежі у лікарнях. Після пом'якшення карантину у Південній Кореї знову зафіксували спалах коронавірусу, там захворіли ще 119 людей. У Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. В РНБО вже ухвалили рішення щодо продовження заборони російських соцмереж. Про це заявив секретар РНБО Олесій Данілов у коментарі журналістам"Радіо Свобода".