Итоговый выпуск новостей на 18: 00: ранения у трех военных. Ледяные каникулы в зоопарке
В итоговом выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 18:00 – тяжелые сутки на передовой. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Работники зоопарка Чикаго придумывают различные способы, чтобы помочь своим питомцам преодолевать жару. Медведям дают замороженные фрукты. Львам мясо – со льдом.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
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