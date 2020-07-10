В итоговом выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 18:00 – тяжелые сутки на передовой. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Работники зоопарка Чикаго придумывают различные способы, чтобы помочь своим питомцам преодолевать жару. Медведям дают замороженные фрукты. Львам мясо – со льдом.

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Уже в августе украинская железная дорога планирует полностью восстановить железнодорожное сообщение. Впрочем, окончательно это произойдет лишь в случае улучшения эпидемической ситуации в стране.

Так называемая партия Шария не получит средств из государственного бюджета. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска пророссийского блогера о госфинансировании.

В Киеве могут вернуть жесткий карантин. Из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.