Підсумковий випуск новин за 18:00: Поранення у трьох військових. Льодяні канікули в зоопарку
У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 18:00 – важка доба на передовій. В наслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення. Працівники зоопарку Чикаго вигадують різні способи, аби допомогти своїм вихованцям долати спеку. Ведмедям дають заморожені фрукти. Левам м'ясо – з льодом.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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