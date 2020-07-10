У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 18:00 – важка доба на передовій. В наслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення. Працівники зоопарку Чикаго вигадують різні способи, аби допомогти своїм вихованцям долати спеку. Ведмедям дають заморожені фрукти. Левам м'ясо – з льодом.

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Так звана партія Шарія не отримає коштів з державного бюджету. Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову проросійського блогера про держфінансування.

У Києві можуть повернути жорсткий карантин. Через збільшення захворюваності на коронавірус.