В итоговом выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 18:00 – активиста Сергея Стерненка вызвали в СБУ, чтобы вручить подозрение в деле о самозащите. Однако он отказался приходить. Объяснил это тем, что повестку прислали с нарушениями. На Донбассе оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Применив при этом запрещенные Минском минометы.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах коронавірусу на Черкащині. Недугу виявили у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Заставу у один мільйон доларів для поліцейського, який підозрюється у вбивстві Джорджа Флойда, визначив суд Міннеаполіса. Смертельне ДТП за участі відомого російського актора Михайла Єфремова. Його адвокат заявив, що Єфремов готовий співпрацювати зі слідством і дуже переживає.