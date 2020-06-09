У підсумковому випуску новин за 9 червня станом на 18:00 – активіста Сергія Стерненка викликали в СБУ, щоб вручити підозру у справі про самозахист. Проте він відмовився приходити. Пояснив це тим, що повістку надіслали з порушеннями. На Донбасі окупанти 8 разів вікдривали вогонь по позиціях українських військових. Застосувавши при цьому заборонені Мінськом міномети.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах коронавірусу на Черкащині. Недугу виявили у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Заставу у один мільйон доларів для поліцейського, який підозрюється у вбивстві Джорджа Флойда, визначив суд Міннеаполіса. Смертельне ДТП за участі відомого російського актора Михайла Єфремова. Його адвокат заявив, що Єфремов готовий співпрацювати зі слідством і дуже переживає.