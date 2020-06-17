В итоговом выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 18:00 – в мире за сутки подтвердили более 140 тысяч новых случаев, что является наибольшей цифрой за все время пандемии. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. И направил ее на голосование в сессионный зал. Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Андрей Осадчук.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні продовжили карантин ще до 31 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

США передали Україні військове обладнання на понад 60 мільйонів доларів. Про це повідомило посольство США у Києві.

Сергія Бочковського, якого звинуватили в корупційних схемах, остаточно поновили на посаді голови ДСНС. Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд.

Печерський суд Києва другий день розглядає клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Ілон Маск готується до будівництва плавучих космопортів.