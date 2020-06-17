У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 18:00 – у світі за добу підтвердили понад 140 тисяч нових випадків, що є найбільшою цифрою за увесь час пандемії. Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Та направив її на голосування у сесійну залу. Про це повідомив нардеп від фракції Голос Андрій Осадчук.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні продовжили карантин ще до 31 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

США передали Україні військове обладнання на понад 60 мільйонів доларів. Про це повідомило посольство США у Києві.

Сергія Бочковського, якого звинуватили в корупційних схемах, остаточно поновили на посаді голови ДСНС. Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд.

Печерський суд Києва другий день розглядає клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Ілон Маск готується до будівництва плавучих космопортів.