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Итоговый выпуск новостей на 18:00: Протесты в Гонконге. Запуск ракеты с космонавтами в США

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В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 18:00 – гонконгцы снова протестуют против заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали. США впервые за 10 лет выведут на орбиту своих космонавтов на собственном "космическом челноке".

Также в выпуске новостей на 24 канале:

На въезде в Одессу задержали 4 иностранных киллеров. Они были гражданами Черногории, Македонии и Сербии.

В столице торговые центры планируют открыть уже в конце этой недели.

В Украине начали тестировать медиков с помощью иммуноферментного анализа.

 

Теги: Протесты в Гонконге Новости США Выпуск новостей
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