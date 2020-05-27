Итоговый выпуск новостей на 18:00: Протесты в Гонконге. Запуск ракеты с космонавтами в США

В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 18:00 – гонконгцы снова протестуют против заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности. В мегаполисе произошли столкновения между полицией и протестующими. 300 человек задержали. США впервые за 10 лет выведут на орбиту своих космонавтов на собственном "космическом челноке".

Также в выпуске новостей на 24 канале: На въезде в Одессу задержали 4 иностранных киллеров. Они были гражданами Черногории, Македонии и Сербии. В столице торговые центры планируют открыть уже в конце этой недели. В Украине начали тестировать медиков с помощью иммуноферментного анализа.