Підсумковий випуск новин за 18:00: Протести у Гонконгу. Запуск ракети з космонавтами у США

У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 18:00 – жителі Гонконгу знову протестують проти заяви Пекіна щодо введення законів про національну безпеку. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. США вперше за 10 років виведуть на орбіту своїх космонавтів на власному "космічному човнику".

Також у випуску новин на 24 каналі: На в'їзді в Одесу затримали 4 іноземних кілерів. Вони були громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії. У столиці торгові центри планують відкрити вже наприкінці цього тижня. В Україні почали тестувати медиків за допомогою імуноферментного аналізу.