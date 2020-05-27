Підсумковий випуск новин за 18:00: Протести у Гонконгу. Запуск ракети з космонавтами у США
У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 18:00 – жителі Гонконгу знову протестують проти заяви Пекіна щодо введення законів про національну безпеку. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. США вперше за 10 років виведуть на орбіту своїх космонавтів на власному "космічному човнику".
Також у випуску новин на 24 каналі:
На в'їзді в Одесу затримали 4 іноземних кілерів. Вони були громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії.
У столиці торгові центри планують відкрити вже наприкінці цього тижня.
В Україні почали тестувати медиків за допомогою імуноферментного аналізу.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 14:29 Буду за чоловіка стояти горою, – дружина поліцейського з Кагарлика не вірить у зґвалтування
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі