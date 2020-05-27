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Підсумковий випуск новин за 18:00: Протести у Гонконгу. Запуск ракети з космонавтами у США

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 18:00 – жителі Гонконгу знову протестують проти заяви Пекіна щодо введення законів про національну безпеку. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали. США вперше за 10 років виведуть на орбіту своїх космонавтів на власному "космічному човнику".

Також у випуску новин на 24 каналі:

На в'їзді в Одесу затримали 4 іноземних кілерів. Вони були громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії.

У столиці торгові центри планують відкрити вже наприкінці цього тижня.

В Україні почали тестувати медиків за допомогою імуноферментного аналізу.

 

Теги: Протести у Гонконгу Новини США Випуск новин
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