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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей на 21:00: РФ хочет подорвать доверие к ЕС. Возвращение полярников

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В итоговом выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 21:00 – Россия распространяет фейки и конспирологические теории относительно COVID-19. Такое заявление сделали в Еврокомиссии. Тем самым Кремль стремится подорвать доверие к Евросоюзу. Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский".

Также в выпуске новостей на 24 канале:

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Китай Коронавирус в Украине Евросоюз Новости России Выпуск новостей
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