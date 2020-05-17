Итоговый выпуск новостей на 21:00: РФ хочет подорвать доверие к ЕС. Возвращение полярников

В итоговом выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 21:00 – Россия распространяет фейки и конспирологические теории относительно COVID-19. Такое заявление сделали в Еврокомиссии. Тем самым Кремль стремится подорвать доверие к Евросоюзу. Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский".

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