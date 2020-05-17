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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 21:00: РФ хоче підірвати довіру до ЄС. Повернення полярників

Випуск новин - Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 17 травня станом на 21:00 – Росія поширює фейки та конспірологічні теорії щодо COVID-19. Таку заяву зробили у Єврокомісії. Тим самим Кремль прагне підірвати довіру до Євросоюзу. Українські полярники повернулися додому з Антарктиди після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський".

Також у випуску новин на 24 каналі:

День депортації кримських татар згадали в Туреччині. Над посольством України у Стамбулі вивісили кримськотатарський прапор із жалобною стрічкою.

В Україні вшановали пам'ять жертв політичних репресій. У Биківнянський ліс, який став могилою для ста тисяч репресованих, попри карантинні обмеження прийшли нащадки загиблих.

МОЗ просить уряд запустити громадський транспорту вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На Хмельниччині на ізоляцію змушені були піти пацієнти та працівники відділення патології вагітних.

Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського.

 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Китай Коронавірус в Україні Євросоюз Новини Росії Випуск новин
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