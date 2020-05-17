Підсумковий випуск новин за 21:00: РФ хоче підірвати довіру до ЄС. Повернення полярників

У підсумковому випуску новин за 17 травня станом на 21:00 – Росія поширює фейки та конспірологічні теорії щодо COVID-19. Таку заяву зробили у Єврокомісії. Тим самим Кремль прагне підірвати довіру до Євросоюзу. Українські полярники повернулися додому з Антарктиди після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський".

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