Итоговый выпуск новостей на 21:00: Зеленский про мемориальный комплекс. Статистика COVID-19
В итоговом выпуске новостей за 21:00 – Президент Владимир Зеленский рассказал, что инициирует мемориальный проект в рамках которого в четырех уголках Украины установят колокола как символы памяти, победы, мира и единства. В Украине количество больных коронавирусом снова растет. За сутки врачи подтвердили еще 515 случаев, 15 человек умерло, а еще 203 вылечились.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы песней российского исполнителя Льва Лещенко.
Ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенской зоны могут продлить до 15 июня 2020 года.
Завтра синоптики прогнозируют дожди с похолоданием, однако лишь на Западе и на несколько дней.
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