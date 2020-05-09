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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Итоговый выпуск новостей на 21:00: Зеленский про мемориальный комплекс. Статистика COVID-19

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В итоговом выпуске новостей за 21:00 – Президент Владимир Зеленский рассказал, что инициирует мемориальный проект в рамках которого в четырех уголках Украины установят колокола как символы памяти, победы, мира и единства. В Украине количество больных коронавирусом снова растет. За сутки врачи подтвердили еще 515 случаев, 15 человек умерло, а еще 203 вылечились.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы песней российского исполнителя Льва Лещенко.

Ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенской зоны могут продлить до 15 июня 2020 года.

Завтра синоптики прогнозируют дожди с похолоданием, однако лишь на Западе и на несколько дней.

Автор: Дарья Кудимова
Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
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