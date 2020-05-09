Итоговый выпуск новостей на 21:00: Зеленский про мемориальный комплекс. Статистика COVID-19

В итоговом выпуске новостей за 21:00 – Президент Владимир Зеленский рассказал, что инициирует мемориальный проект в рамках которого в четырех уголках Украины установят колокола как символы памяти, победы, мира и единства. В Украине количество больных коронавирусом снова растет. За сутки врачи подтвердили еще 515 случаев, 15 человек умерло, а еще 203 вылечились.

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