Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський про меморіальний комплекс. Статистика COVID-19
У підсумковому випуску новин за 21:00 – Президент Володимир Зеленський розповів, що ініціює меморіальний проєкт у межах якого у чотирьох куточках України встановлять дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності. В Україні кількість хворих на коронавірус знову зростає. За добу лікарі підтвердили ще 515 випадків, 15 людей померло, а ще 203 вилікувалися.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка.
Обмеження на в'їзд до країн ЄС і Шенгенської зони можуть продовжити до 15 червня 2020 року.
Від завтра синоптики прогнозують дощі з похолоданням, проте лише на Заході та на декілька днів.
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