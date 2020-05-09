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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський про меморіальний комплекс. Статистика COVID-19

Випуск новин - Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 21:00 – Президент Володимир Зеленський розповів, що ініціює меморіальний проєкт у межах якого у чотирьох куточках України встановлять дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності. В Україні кількість хворих на коронавірус знову зростає. За добу лікарі підтвердили ще 515 випадків, 15 людей померло, а ще 203 вилікувалися.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка.

Обмеження на в'їзд до країн ЄС і Шенгенської зони можуть продовжити до 15 червня 2020 року.

Від завтра синоптики прогнозують дощі з похолоданням, проте лише на Заході та на декілька днів.

Автор: Дарія Кудімова
Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
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