В итоговом выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 22:00 – несмотря на эпидемию коронавируса в Украине все же стартовало ВНО, а именно – тесты по математике. В России началось голосование за обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Также в итоговом выпуске новостей на 24 канале: 12 семьям, которые остались без жилья из-за взрыва газа в многоквартирном доме на киевских Позняках, президент вручил сертификаты на новое жилье. Впервые после громкого скандала в отделении полиции Кагарлыка, пострадавшая Неля Погребицкая вместе со своими адвокатами вышла на пресс-конференцию. Количество инфицированных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 994 человека. 16-ро умерли от осложнений.