У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – попри епідемію коронавірусу в Україні все ж таки стартувало ЗНО, а саме – тести з математики. В Росії розпочалося голосування за обнулення президентських термінів Володимира Путіну.

Також у підсумковому випуску новин на 24 каналі:

12 родинам, які залишилися без житла через вибуху газу в багатоквартирному будинку на Київських позняках, президент вручив сертифікати на нове житло.

Вперше після гучного скандалу у відділку поліції Кагарлика, постраждала Неля Погребіцька разом зі своїми адвокатками вийшла на пресконференцію.

Кількість інфікованих в Україні на COVID-19 за добу зросла на 994 людини. 16-ро померли від ускладнень.