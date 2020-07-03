В итоговом выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 18:00 – одесский активист Сергей Стерненко и в дальнейшем будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд Киева. Российские оккупационные войска обстреливают жилые районы на Донбассе. Из-за этого в Авдеевке сгорели два дома, а в Зайцево погибла 80-летняя женщина.

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