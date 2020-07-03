У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – одеський активіст Сергій Стерненко й надалі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва. Російські окупаційні війська обстрілюють житлові райони на Донбасі. Через це в Авдіївці згоріли два будинки, а у Зайцевому загинула 80-річна жінка.

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В Івано-Франківську ресторатори та працівники весільної індустрії влаштували пікет під ОДА. Хочуть, аби їм дозволили працювати на повну. Адже через карантин вже 4 місяці – без роботи.

Схему, яка обкрадала державу на 2 мільярди гривень щомісяця, прикрили. Йдеться про незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ щонайменше за 2019 – 2020 роки.

Єврокомісія схвалила продаж першого препарату проти COVID-19. Ремдесивір дозволили використати на рівні ЄС. Раніше його порекомендувало Європейське агентство з лікарських засобів.

В Нідерландах завершився другий блок слухань у справі про катастрофу "Боїнга" авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу МН17. Суд оприлюднив рішення за клопотаннями звинувачення і захисту.