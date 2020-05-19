Итоговый выпуск новостей за 18:00: COVID-19 в Ужгороде. Пресс-конференция Зеленского

В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 18:00 – коронавирус COVID-19 зафиксировали в одном из супермаркетов Ужгорода. Заболели 5 работников заведения. Год на посту президента: 20 мая Владимир Зеленский собирает журналистов на пресс-конференцию в Мариинском дворце. Мероприятие начнется в 10:30.

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