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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 18:00: COVID-19 в Ужгороде. Пресс-конференция Зеленского

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В итоговом выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 18:00 – коронавирус COVID-19 зафиксировали в одном из супермаркетов Ужгорода. Заболели 5 работников заведения. Год на посту президента: 20 мая Владимир Зеленский собирает журналистов на пресс-конференцию в Мариинском дворце. Мероприятие начнется в 10:30.

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Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Ужгород Владимир Зеленский Выпуск новостей
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