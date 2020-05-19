Підсумковий випуск новин за 18:00: COVID-19 в супермаркеті Ужгорода. Пресконференція Зеленського

У підсумковому випуску новин за 19 травня станом на 18:00 – коронавірус COVID-19 зафіксували в одному із супермаркетів Ужгорода. Захворіли 5 працівників закладу. Рік на посаді президента: 20 травня Володимир Зеленський збирає журналістів на пресконференцію у Маріїнському палаці. Захід почнеться о 10:30.

Також у випуску новин на 24 каналі:

"Антиколомойський" законопроєкт нарешті розблокували. Депутати не підтримали постанови, які унеможливлювали підписання документу президентом.

В Одесі рятувальники другий день розбирають будинок, який обвалився напередодні.

Скандальне інтерв'ю Дмитра Гордона із терористом Ігорем Гіркіним – це ініціатива самого журналіста. Про це в коментарі 24 каналу розповіла речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

В Україні різко впала кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу підтвердили 260 діагнозів.

Київський метрополітен готується до відкриття. Його мають запустити вже з 25 травня. Чекають лише рішення Кабміну.

Через пандемію у Європі обвалився автомобільний ринок. Про це повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів.

Дональд Трамп дав ВООЗ 30 днів "істотні покращення". В іншому разі американський президент погрожує вийти з міжнародної організації та назавжди припинити її фінансування.

На південному заході Китаю стався потужний землетрус. Щонайменше 5 людей загинули, 23 – дістали поранення.