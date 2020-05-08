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Итоговый выпуск новостей за 18:00: День памяти и примирения в Украине. Ранения на Донбассе

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В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 18:00 – Украина традиционно чтит память погибших во Второй мировой войне. В годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, отмечают День памяти и примирения. На Донбассе из-за вражеских обстрелов ранены трое украинских военных. Сейчас им оказывают медицинскую помощь в госпитале.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове из-за роста количества больных коронавирусом не будут ослаблять карантин.

С 12 мая сервисные центры МВД вернутся к обычному режиму работы.

Украина расширила свою делегацию в Минске. Теперь в переговорах примут участие и заместители министров, и народные депутаты.

Чешская авиакомпания возобновит рейсы в Украину.

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
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