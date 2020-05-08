Итоговый выпуск новостей за 18:00: День памяти и примирения в Украине. Ранения на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 18:00 – Украина традиционно чтит память погибших во Второй мировой войне. В годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, отмечают День памяти и примирения. На Донбассе из-за вражеских обстрелов ранены трое украинских военных. Сейчас им оказывают медицинскую помощь в госпитале.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Во Львове из-за роста количества больных коронавирусом не будут ослаблять карантин. С 12 мая сервисные центры МВД вернутся к обычному режиму работы. Украина расширила свою делегацию в Минске. Теперь в переговорах примут участие и заместители министров, и народные депутаты. Чешская авиакомпания возобновит рейсы в Украину.