Итоговый выпуск новостей за 18:00: День памяти и примирения в Украине. Ранения на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 18:00 – Украина традиционно чтит память погибших во Второй мировой войне. В годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, отмечают День памяти и примирения. На Донбассе из-за вражеских обстрелов ранены трое украинских военных. Сейчас им оказывают медицинскую помощь в госпитале.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Во Львове из-за роста количества больных коронавирусом не будут ослаблять карантин.
С 12 мая сервисные центры МВД вернутся к обычному режиму работы.
Украина расширила свою делегацию в Минске. Теперь в переговорах примут участие и заместители министров, и народные депутаты.
Чешская авиакомпания возобновит рейсы в Украину.
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