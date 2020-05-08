Підсумковий випуск новин за 18:00: День пам'яті та примирення в Україні. Поранення на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 18:00 – Україна традиційно вшановує загиблих у Другій світовій війні. У річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення. На Донбасі через ворожі обстріли поранені троє українських військових. Наразі їм надають медичну допомогу у шпиталі.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові через зростання кількості хворих на коронавірус не послаблюватимуть карантин. З 12 травня сервісні центри МВС повернуться до звичайного режиму роботи. Україна розширила свою делегацію у Мінську. Тепер в перемовинах братимуть участь і заступники міністрів, і народні депутати. Чеська авіакомпанія відновить рейси в Україну.