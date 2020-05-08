Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Підсумковий випуск новин за 18:00: День пам'яті та примирення в Україні. Поранення на Донбасі

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 18:00 – Україна традиційно вшановує загиблих у Другій світовій війні. У річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення. На Донбасі через ворожі обстріли поранені троє українських військових. Наразі їм надають медичну допомогу у шпиталі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Львові через зростання кількості хворих на коронавірус не послаблюватимуть карантин.

З 12 травня сервісні центри МВС повернуться до звичайного режиму роботи.

Україна розширила свою делегацію у Мінську. Тепер в перемовинах братимуть участь і заступники міністрів, і народні депутати.

Чеська авіакомпанія відновить рейси в Україну.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зрада чи перемога: що означає зміна програми кредитування МВФ
сьогодні , 18:40 Зрада чи перемога: що означає зміна програми кредитування МВФ
Юлія Поскробок
Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
сьогодні , 17:00 Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
Блог Медіа
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів