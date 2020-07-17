В итоговом выпуске новостей за 17 июля состоянием на 18:00 – украинские войска готовы к наступлению РФ с Юга, заявил министр обороны Андрей Таран. По его словам, наши войска усилили разведку, а также отработали тесное взаимодействие с Нацгвардией, НПУ и СБУ. Следователи НАБУ объявили о подозрении скандальному главе Окружного админсуда Павлу Вовку. Об этом в фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Боевики передали украинским военным неидентифицированное тело. Об этом сообщили в штабе ООС. Предположительно, это ранее погибший медик Николай Ильин, которого цинично убили еще 13 июля во время эвакуации вблизи Зайцева. Врачи проведут ДНК-экспертизу, чтобы точно выяснить личность убитого.

В России сгорел автобус из оккупированного Донецка, в котором ехали 39 украинцев. Пострадали 5 пассажиров, 2 из них – в тяжелом состоянии.

На последнем заседании сессии Верховная Рада ликвидировала 490 районов. Вместо них создали втрое меньше – 138, но существенно больших по размеру.

Пандемия COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды в мире. За последние сутки зарегистрировали почти четверть миллиона новых случаев заражения. Каталония и Израиль усиливают карантинные ограничения из-за стремительного увеличения случаев заражения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00. По его словам, в Украине пока не наблюдают спад заболеваемости коронавирусом. А как раз ночью в заведениях общепита и клубах наибольшее скопление людей, что значительно повышает риски заражения.

6 лет назад упал пассажирский Boeing рейса MH17. На борту находилось 298 человек. Все погибли. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в установлении истины в деле о сбитом самолете малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.