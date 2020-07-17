У підсумковому випуску новин за 17 липня станом на 18:00 – українські війська готові до наступу Росії з Півдня, заявив міністр оборони Андрій Таран. За його словами, наші війська посилили розвідку, а також відпрацювали тісну взаємодію з Нацгвардією, НПУ та СБУ. Слідчі НАБУ оголосили про підозру скандальному голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Про це у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Бойовики передали українським військовим неідентифіковане тіло. Про це повідомили в штабі ООС. Імовірно, це раніше загиблий медик Микола Іллін, якого цинічно вбили ще 13 липня під час евакуації поблизу Зайцевого. Лікарі проведуть ДНК експертизу, аби точно з'ясувати особу вбитого.

У Росії згорів автобус з окупованого Донецька, в якому їхали 39 українців. Постраждали 5 пасажирів, 2 з них – у важкому стані.

На останньому засіданні сесії Верховна Рада ліквідувала 490 районів. Замість них створили утричі менше – 138, але суттєво більші за розміром.

Пандемія COVID-19 продовжує встановлювати антирекорди у світі. За останню добу зареєстрували майже чверть мільйона нових випадків зараження. Каталонія та Ізраїль посилюють карантинні обмеження через стрімке збільшення випадків зараження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00. За його словами, в Україні поки не спостерігають спаду захворюваності на коронавірус. А якраз вночі у закладах харчування та клубах - найбільше скупчення людей, що значно підвищує ризики зараження.

6 років тому впав пасажирський Boeing рейсу MH17. На борту перебувало 298 людей. Всі загинули. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у встановлені правди в справі про збиття літака малайзійських авіаліній у небі над Донбасом.