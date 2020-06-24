В итоговом выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 18:00 – в Украину прибыл самолет ВС с гуманитарным грузом из Китая. Помощь собрали при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций и групп активистов Китая. Заместители генпрокурорка Ирины Венедиктовой получали награды от президента-беглеца Виктора Януковича. Это выяснили журналисты Bihus. Info.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Из-за интенсивного роста количества новых инфицированных COVID-19 ресурсы больниц первой волны уже исчерпываются, поэтому в Минздраве готовят медучреждения ко второй волне. Абитуриенты из регионов, где произошло наводнение в результате непогоды, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии. Прошел месяц с момента изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке. Тогда 2 правоохранители издевались и пытали 26-летнюю местную жительницу.