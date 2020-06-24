У підсумковому випуску новин за 24 червня станом на 18:00 – в Україну прибув літак Збройних сил з гуманітарним вантажем з Китаю. Допомогу зібрали за сприяння 39 державних та муніципальних структур, компаній, громадських організацій та груп активістів Китаю. Заступники генпрокурорки Ірини Венедіктової отримували нагороди від президента-втікача Віктора Януковича. Це з'ясували журналісти Bihus. Info.

Також у випуску новин на 24 каналі: Через інтенсивне зростання кількості нових інфікованих на COVID-19 ресурси лікарень першої хвилі вже вичерпуються, тож у МОЗ готують медзаклади до другої хвилі. Абітурієнти з регіонів, де трапилась повінь внаслідок негоди зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії. Минув місяць з моменту зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику. Тоді 2 правоохоронці знущались та катували 26-річну місцеву жительку.