В итоговом выпуске новостей за 23 июня, по состоянию на 18:00 – ГБР третий раз вызвало президента-беглеца Виктора Януковича на допрос. Согласно повестке, его ждали для приобретения процессуального статуса в производстве по государственной измене. Выпускников освободили от ГИА. Но при условии, если они не собираются поступать в университет. А для тех, кто будет складывать ВНО, усиливают контроль.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Киеве спасатели завершили поисковые работы в доме на Позняках, где накануне прогремел взрыв. В общем из-под завалов извлечены тела 5 местных жителей: 2 женщин и 3 мужчин.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до 31 июля украинцам не следует ожидать смягчения карантина. Зато возможно его усиление в отдельных регионах.

На Прикарпатье и Буковине объявили "красный" уровень опасности. Там ожидаются очень сильные дожди. Местных жителей предупреждают о возможных наводнениях.

В Барселоне оригинально отметили завершение карантина: в одной из крупнейших опер мира дали концерт для домашних растений. В зале разместили более 2000 цветов в горшках.