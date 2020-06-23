У підсумковому випуску новин за 23 червня станом на 18:00 – ДБР втретє викликало президента-втікача Віктора Януковича на допит. Згідно з повісткою, його чекали для набуття процесуального статусу в провадженні щодо державної зради. Цьогорічних випускників звільнили від ДПА. Але за умови, якщо вони не збираються вступати до університету. Натомість для тих, хто складатиме ЗНО, посилюють контроль.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві рятувальники завершили пошукові роботи в будинку на Позняках, де напередодні пролунав вибух. Загалом з-під завалів дістали тіла 5 місцевих жителів: 2 жінок та 3 чоловіків. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до 31 липня українцям не слід очікувати пом'якшення карантину. Натомість можливе його посилення в окремих регіонах. На Прикарпатті та Буковині оголосили "червоний" рівень небезпеки. Там очікуються надзвичайно сильні дощі. Місцевих жителів попереджають про можливі повені. У Барселоні оригінально відзначили завершення карантину: в одній з найбільших опер світу дали концерт для хатніх рослин. У залі розмістили понад 2 тисячі квітів у горщиках.