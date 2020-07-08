В итоговом выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 18:00 – Луганщина приходит в себя от масштабных лесных пожаров. Сейчас в ГСЧС говорят, что локализовали все очаги возгорания. В частности, для тушения огня была привлечена авиация. Кабмин назначил нового языкового омбудсмена. Им стал преподаватель украинского языка и литературы Тарас Креминь.

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Ночные клубы и театры теперь смогут работать только до 23 часов. В правительстве уравняли культурно-развлекательные заведения.

НАПК вручило президенту Украины 2 протокола об админнарушении. Согласно законодательству, Зеленский должен был внести изменения в декларацию в течение 10 дней. Но сделал это только сейчас.

ГБР сообщило о подозрении бывшему пограничнику из-за отдыха Петра Порошенко на Мальдивах.

Черногория упростила въезд для туристов из Украины. В частности, убрали требование о наличии отрицательного теста на COVID-19.