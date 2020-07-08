У підсумковому випуску новин за 8 липня станом на 18:00 – Луганщина оговтується від масштабних лісових пожеж. Наразі в ДСНС кажуть, що локалізували усі осередки займання. Зокрема, для гасіння вогню було залучено авіацію. Кабмін призначив нового мовного омбудсмена. Ним став викладач української мови та літератури Тарас Кремінь.

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