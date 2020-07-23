В итоговом выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 18:00 – Луцкий суд избрал меру пресечения луцкому террористу – содержание под стражей без внесения залога. Пожар в доме антикоррупционера Виталия Шабунина. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества через поджог.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Очередной режим прекращения огня начнется 27 июля. Об этом договорилась Трехсторонняя контактная группа. Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За сутки в лабораториях подтвердили 856 новых диагнозов. Выздоровели – 828 человек, 17 больных умерли от осложнений. Украина получит 1,2 миллиарда евро помощи от Еврокомиссии. Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". С ним подписали контракт на 2 года.