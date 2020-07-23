У підсумковому випуску новин за 23 липня станом на 18:00 – Луцький суд обрав запобіжний захід луцькому терористу – тримання під вартою без внесення застави. Пожежа в будинку антикорупціонера Віталія Шабуніна. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна через підпал.

Також у випуску новин на 24 каналі: Черговий режим припинення вогню розпочнеться 27 липня. Про це домовилась Тристороння контактна група. Коронавірус продовжує розповсюджуватись Україною. За добу у лабораторіях підтвердили 856 нових діагнозів. Одужали – 828 людей, 17 хворих померли від ускладнень. Україні отримає 1,2 мільярди євро допомоги від Єврокомісії. Мірча Луческу очолив київське "Динамо". З ним підписали контракт на 2 роки.