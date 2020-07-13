В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 18:00 – Рада сделала шаг к ужесточению ответственности за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Нардепы в первом чтении приняли законопроект, который повышает штрафы за нарушение ПДД. В Украине ввели сбор за вылет пассажиров. Его ставка составит 0,5 доллара, а на международных рейсах – 2 доллара.

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Спасатели продолжают тушить масштабный пожар на фабрике в Черновцах. Около 17:00 пламя удалось локализовать. Однако есть угроза повторного возгорания. Ведь на заводе есть легковоспламеняющиеся материалы.

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране. Такое решение сегодня принял Апелляционный суд Киева.

В Польше объявили результаты второго тура президентских выборов. Победу с небольшим отрывом от соперника празднует действующий президент Анджей Дуда. Явка была исторически высокой – более 68%.