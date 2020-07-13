У випуску новин за 13 липня станом на 18:00 – Рада зробила крок до посилення відповідальності за смертельне ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Нардепи у першому читанні ухвалили законопроєкт, який підвищує штрафи за порушення ПДР. В Україні запровадили збір за виліт пасажирів. Його ставка становитиме 0,5 долара, а на міжнародних рейсах – 2 долари.

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Рада може розглянути скандальний законопроєкт нардепа Максима Бужанського про російську мову у школах. Запропонував внести документ на розгляд голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на фабриці у Чернівцях. Близько 17:00 полум'я вдалось локалізувати. Проте є загроза повторного загоряння. Адже на заводі є легкозаймисті матеріали.

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною. Таке рішення сьогодні ухвалив Апеляційний суд Києва.

В Польщі оголосили результати другого туру президентських виборів. Перемогу з невеликим відривом від суперника святкує чинний президент Анджей Дуда. Явка була історично високою – понад 68%.