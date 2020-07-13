Випуск новин за 18:00: Покарання за п’яне водіння. Збір за виліт пасажирів
У випуску новин за 13 липня станом на 18:00 – Рада зробила крок до посилення відповідальності за смертельне ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Нардепи у першому читанні ухвалили законопроєкт, який підвищує штрафи за порушення ПДР. В Україні запровадили збір за виліт пасажирів. Його ставка становитиме 0,5 долара, а на міжнародних рейсах – 2 долари.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Рада може розглянути скандальний законопроєкт нардепа Максима Бужанського про російську мову у школах. Запропонував внести документ на розгляд голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко.
Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на фабриці у Чернівцях. Близько 17:00 полум'я вдалось локалізувати. Проте є загроза повторного загоряння. Адже на заводі є легкозаймисті матеріали.
Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною. Таке рішення сьогодні ухвалив Апеляційний суд Києва.
В Польщі оголосили результати другого туру президентських виборів. Перемогу з невеликим відривом від суперника святкує чинний президент Анджей Дуда. Явка була історично високою – понад 68%.