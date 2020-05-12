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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Итоговый выпуск новостей за 18:00: Ослабление карантина в России. COVID-19 у Пескова

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В итоговом выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 18:00 – Россия уже заняла 2 место в мире по количеству больных COVID-19. Там с начала пандемии смертоносную болезнь подхватили более 230 тысяч человек. Несмотря на это, Владимир Путин объявил об ослаблении карантина. COVID-19 заболел пресс-секретарь Путина-Дмитрий Песков.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Італія перейде до 2 фази послаблення карантину на 2 тижні раніше запланованого терміну. 

Авіакомпанії, які почали продавати квитки на найближчий місяць, вводять українців в оману. Про це заявили у Міністерстві інфраструктури.

Столичну лікарню Афганістану атакували невідомі бойовики. Внаслідок теракту на заході Кабулу загинули щонайменше 5 людей, ще 4 отримали поранення.

Теги: Владимир Путин Новости России Выпуск новостей
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