Итоговый выпуск новостей за 18:00: Ослабление карантина в России. COVID-19 у Пескова

В итоговом выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 18:00 – Россия уже заняла 2 место в мире по количеству больных COVID-19. Там с начала пандемии смертоносную болезнь подхватили более 230 тысяч человек. Несмотря на это, Владимир Путин объявил об ослаблении карантина. COVID-19 заболел пресс-секретарь Путина-Дмитрий Песков.

Також у випуску новин на 24 каналі: Італія перейде до 2 фази послаблення карантину на 2 тижні раніше запланованого терміну. Авіакомпанії, які почали продавати квитки на найближчий місяць, вводять українців в оману. Про це заявили у Міністерстві інфраструктури. Столичну лікарню Афганістану атакували невідомі бойовики. Внаслідок теракту на заході Кабулу загинули щонайменше 5 людей, ще 4 отримали поранення.